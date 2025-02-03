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Экономика

Почти 80% мест в санаториях Псковской области уже забронировано – председатель облсовпрофа Игорь Иванов

Почти 80 % мест в санаториях Псковской области уже забронировали на летний период 2025 года, рассказал председатель областного совета профсоюзов Игорь Иванов в программе «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 3 февраля.

Игорь Иванов. Фото: ПАИ

«70–80 % наших отдыхающих – это приезжие люди из Санкт-Петербурга, Москвы, Великого Новгорода и Смоленска», – сообщил Игорь Иванов. Он подчеркнул, что около 20 % оздоровившихся являются членами местных профсоюзов.

Подводя итоги сезона 2024 года, гость эфира отметил успех здравницы Псковской области: «Отдыхающих стало больше, а койко-дней мы продали и реализовали на порядок выше, чем в 2023 году». Существенный рост оздоровившихся как по коммерческим путёвкам, так и по путёвкам членам профсоюза позволил вложить дополнительные средства в модернизацию объектов и принять участие в федеральных грантах, уточнил он.

Также псковские санатории реализуют социальные путёвки. «Сегодня по социальным путёвкам у нас работают все здравницы – в меньшей степени санаторий «Хилово», а в большей санатории «Голубые озёра» и «Черёха», – заключил Игорь Иванов.

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03 февраля 2025

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