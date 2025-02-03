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Общество

Новый судья вступил в должность в Порховском округе

Принесения присяги судьёй Дмитрием Тимофеевым состоялась в Порховском районном суде сегодня, 3 февраля. Указ президента РФ Владимира Путина о назначении на должность судьи опубликован на официальном интернет-портале правовой информации от 16 января.

Председатель суда Алексей Никитин поздравил Дмитрия Тимофеева со вступлением в должность, пожелав успехов в профессиональной деятельности.

Ранее сообщалось, что 14 ноября 2024 года председателем Псковского районного суда назначили Ольгу Захарову.

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