Новый судья вступил в должность в Порховском округе
Принесения присяги судьёй Дмитрием Тимофеевым состоялась в Порховском районном суде сегодня, 3 февраля. Указ президента РФ Владимира Путина о назначении на должность судьи опубликован на официальном интернет-портале правовой информации от 16 января.
Председатель суда Алексей Никитин поздравил Дмитрия Тимофеева со вступлением в должность, пожелав успехов в профессиональной деятельности.
Ранее сообщалось, что 14 ноября 2024 года председателем Псковского районного суда назначили Ольгу Захарову.
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