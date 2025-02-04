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Тимофей-полузимник наступил по народному календарю

4 февраля отмечаются именины Тимофея – в память о святом Тимофее, ученике апостола Павла и первом епископе Ефеса. По преданию, в конце I века он принял мученическую смерть от рук язычников. В IV веке мощи святого Тимофея были перенесены в Константинополь, сообщает calend.ru.

Фото: ПАИ

Свое народное прозвище Тимофей получил за то, что день его поминовения считается серединой зимы («Тимофей сшибает рог зиме», – говорили на Руси). Несмотря на то что половина зимнего времени осталась за плечами, расслабляться не стоило. Ведь не случайно в честь этого святого на Руси придумали особое понятие – тимофеевские морозы; считалось, что именно с Тимофеева дня начинались самые жестокие вьюги и метели.

О морозах складывали поговорки, например такие: «Тимофеевский мороз ползимы с собой унес»; «Афанасий-мороз морозит нос, а ты погоди – Тимофея дожди». С ними было связано и несколько примет: если в мороз запотевают стекла – это к потеплению; если по стеклу бегут узоры – холода будут продолжаться еще долго. Также смотрели на небо: если видно солнце – значит, весна будет ранняя. Зато снегопад на Тимофея обещал хороший урожай зерновых.

Пасечники в этот день наблюдали за пчелами – точнее, прислушивались к звукам из омшаника. Если насекомые жужжали еле слышно – это значило, все идет хорошо; если же гудение было беспокойным – что-то с пчелиной семьей не в порядке.

В этот день, как и в другие «дни-полузимники», проверяли закрома. Важно, чтобы зерна, овощей и корма для скота хватило до нового урожая. Если хозяева видели, что запасы скудны, приходилось экономить. По этому поводу говорили: «К весне мужику тяжелее – хлеб по сусекам мелеет».

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