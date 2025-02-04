Отопительные котлы отремонтировали в дедовичской деревне

09:44, 04 февраля 2025, ПАИ

Отопительные котлы отремонтировали в деревне Вязье Дедовичского района, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

3,8 миллиона рублей на проведение первоочередных работ по подготовке к отопительному сезону 2024-2025 годов выделили Дедовичскому району из регионального бюджета по поручению губернатора Михаила Ведерникова. На эти средства в декабре отремонтировали два котла в котельной № 5 в деревне Вязье.

От котельной зависит теплоснабжение детского сада и школы, а также многоквартирных домов с почти 350 жильцами. Благодаря проведению ремонтных работ обеспечена надёжная работа источника теплоснабжения, подчеркнули в Telegram-канале.