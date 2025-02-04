Всероссийскую массовую гонку «Лыжня России» перенесут в Псковской области

10:28, 04 февраля 2025, ПАИ

Всероссийскую массовую гонку «Лыжня России» перенесут в Псковской области на 15 февраля в связи погодными условиями. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова.

Ранее гонку планировали перенести с 8 февраля из-за недостатка снежного покрова на месте проведения. Соревнования пройдут на базе центра «Юность» в Островском районе.

Спорткомитет получил необходимую справку от Гидрометцентра о состоянии погоды на ближайшую неделю и пришёл к выводу, что старты лучше перенести на неделю.

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