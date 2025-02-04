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Псковичи победили в международном фестивале «Открытое искусство»

Юные псковичи стали лауреатами V Международного образовательного фестиваля «Открытое искусство» в Великом Новгороде, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Фото из официального Telegram-канала Псковской области

Вокалисты детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова Платон Домущи, Ариана Ампар, Ламара Арушанян и музыканты детской музыкальной школы № 2 Глеб и София Семёновы прошли отборочный тур фестиваля в конце прошлого года.

В финале фестиваля Ламара Арушанян и Ариана Ампар завоевали звание лауреата I степени, а Платон Домущи и София Семёнова – лауреата III степени. Глеб Семёнов получил диплом участника.

Конкуренцию ребятам составили 1 500 финалистов из России, Белоруссии, Сербии, Китая, и только 76 участников одержали победу. В составе жюри были народные артисты России и лауреаты конкурсов.

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