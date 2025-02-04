ФК «Луки-Энергия» начал подготовку к сезону

11:53, 04 февраля 2025, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» начал подготовку к новом сезону, сообщили ПАИ в пресс-службе команды.

Вчера, 3 февраля, у команды стартовал тренировочный сбор по подготовке к сезону 2025 года. Он будет проходить на местном стадионе «Экспресс» и в спорткомплексе «Айсберг».

«Все игроки прибыли на сбор в хорошей форме. Работа команде предстоит тяжёлая, но необходимая. Хорошо, что игроки это понимают и никому лишний раз доказывать не нужно», – отметили в пресс-службе.

Во время сборов запланировано множество дополнительных обследований, включающих в себя силовые и функциональные скоростно-силовые тесты, дополнительные измерения.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».