ФК «Луки-Энергия» покинули 12 футболистов

12:16, 04 февраля 2025, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» по истечении контрактов покинули 12 футболистов, сообщили ПАИ в пресс-службе команды.

В команде произошли изменения, которые, как утверждает пресс-служба коллектива, связаны с вопросом финансирования. «Мы не можем в финансовом плане конкурировать с лучшими клубами Второй лиги, которые в состоянии предложить нашим футболистам условия на порядок выше. Поэтому в составе команды произошли некоторые изменения», – написали в пресс-службе.

После прошлого сезона 12 игроков покинули команду по истечении срока контракта. Продлили соглашение девять футболистов, среди которых в основном воспитанники великолукского футбола: Даниил Ваулин, Степан Глебов, Артём Егоров, Всеволод Елисеев, Олег Кузьмин, Василий Лунёв, Михаил Майборода, Иван Овсянкин, Данила Стребцов. Также соглашения перезаключили с воспитанниками псковского футбола Игорем Курбановым и Александром Коренблюмом и футболистами из других городов Игорем Ивановым, Никитой Горбачёвым, Александром Лукиным и Никитой Поляковым.

Среди новичков «Луки-Энергии» – воспитанники мурманского футбола Геннадий и Юрий Никитины, петербуржцы Николай Эджибия и Максим Сергеев. Кроме того, с основной командой тренируются шесть воспитанников спортшколы «Экспресс» 2008 года рождения, также на просмотр в команду прибыли четыре футболиста.

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