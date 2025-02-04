ФК «Псков» проведёт товарищеский матч с «Луки-Энергией» 8 февраля

12:43, 04 февраля 2025, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» примет «Псков» в рамках первого товарищеского матча сезона, который состоится 8 февраля на стадионе «Экспресс». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Луки-Энергии».

Матч начнётся в 14:00. В прошлом году коллективы также провели товарищескую встречу, которая завершилась вничью – 1:1. Позднее по ходу сезона великолучане обыграли псковичей в рамках первого раунда Кубка России по футболу. Основное время завершилось также вничью – 1:1, а в серии пенальти «Луки-Энергия» оказалась сильнее – 4:3.

Затем в рамках сборов великолучане проведут две игры против клуба Высшей лиги Белоруссии «Витебск» 16 и 23 февраля. Псковичи отправятся на турнир на призы полпреда президента России в Северо-Западном федеральном округе.

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