Названа одна из основных причин возгорания телефонных аккумуляторов

13:28, 04 февраля 2025, ПАИ

По каким причинам может загореться телефонный аккумулятор, рассказали корреспонденту ПАИ псковские эксперты по ремонту электроники.

Одной из возможных причин могут стать механические повреждения, отметил специалист. В таком случае устройство будет «пухнуть» изнутри, а зарядка будет держаться меньше трёх часов. В случае возгорания телефона в сумке он порекомендовал отойти на несколько секунд и дать устройству время остыть.

После того как случилось возгорание, следует отправить мобильное устройство на экспертизу и обратиться в суд, отметил представитель другого сервиса по ремонту техники.

Напомним, что в Пскове у школьника в кармане загорелся телефон. Ребёнок не пострадал.