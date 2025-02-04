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Общество

Названа одна из основных причин возгорания телефонных аккумуляторов

По каким причинам может загореться телефонный аккумулятор, рассказали корреспонденту ПАИ псковские эксперты по ремонту электроники.

Фото предоставлено Ксенией Фёдоровой

Одной из возможных причин могут стать механические повреждения, отметил специалист. В таком случае устройство будет «пухнуть» изнутри, а зарядка будет держаться меньше трёх часов. В случае возгорания телефона в сумке он порекомендовал отойти на несколько секунд и дать устройству время остыть.

После того как случилось возгорание, следует отправить мобильное устройство на экспертизу и обратиться в суд, отметил представитель другого сервиса по ремонту техники.

Напомним, что в Пскове у школьника в кармане загорелся телефон. Ребёнок не пострадал.

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