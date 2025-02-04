В Чехии бобры за два дня решили проблему, над которой власти думали семь лет

13:45, 04 февраля 2025, ПАИ

В чешском городе Брды бобры за два дня построили плотину, которую местные власти согласовывали семь лет. Своим трудом животные сэкономили властям 1,2 миллиона долларов, сообщают чешские СМИ.

Сооружение бобров позволило вернуть местности в окрестностях Падртских прудов её естественный болотистый характер.

О том, как готовились к зиме лучшие строители плотин в Псковской области, читайте в статье постоянного автора ПАИ Николая Бесклёвного.