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Политика

В Псковском районе депутаты поддержали преобразование муниципалитета в округ

Депутаты Псковского районного Собрания поддержали преобразование муниципалитета в округ. Такое решение было принято во вторник, 4 февраля. Об этом сообщает глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото со страницы Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»

Ранее во всех десяти сельских поселениях Псковского района прошли сессии, в ходе которых были приняты положительные решения о преобразовании муниципалитета в округ.

Теперь инициативу внесут в Псковское областное Собрание депутатов для принятия соответствующего закона.

Напомним, что на февральской сессии Псковского областного Собрания депутатов планируется рассмотреть законодательные инициативы о преобразовании в округа от 10 районов региона.

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