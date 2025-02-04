В Псковском районе депутаты поддержали преобразование муниципалитета в округ

14:16, 04 февраля 2025, ПАИ

Депутаты Псковского районного Собрания поддержали преобразование муниципалитета в округ. Такое решение было принято во вторник, 4 февраля. Об этом сообщает глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее во всех десяти сельских поселениях Псковского района прошли сессии, в ходе которых были приняты положительные решения о преобразовании муниципалитета в округ.

Теперь инициативу внесут в Псковское областное Собрание депутатов для принятия соответствующего закона.

Напомним, что на февральской сессии Псковского областного Собрания депутатов планируется рассмотреть законодательные инициативы о преобразовании в округа от 10 районов региона.