Псковские кикбоксёры вышли на второе место общего зачёта Кубка центра развития единоборств Санкт-Петербурга

15:39, 04 февраля 2025, ПАИ

Псковские кикбоксёры, воспитанники спортшколы «Мастер» вышли на второе место общего зачёта Кубка центра развития единоборств Санкт-Петербурга, этапы которого проходят в Северной столице. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Мастер».

Соревнования проходят в дисциплинах фулл-контакт, лайт-контакт, лоу-кик и К1. Во втором этапе кубка участвовали 380 спортсменов, в том числе 23 воспитанника псковской спортшколы «Мастер».

Псковичи завоевали десять золотых, девять серебряных и четыре бронзовые медали. По итогам двух этапов они набрали 94 балла и теперь занимают промежуточное второе место, уступая 26 очков клубу «О спорт!». На третьей строчке идёт спортшкола Калининского района Санкт-Петербурга. Всего в зачёте кубка участвует 31 команда.

Тренирует псковских спортсменов Иван Жаворонков.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».