Как ремонтируют отделение патанатомии, рассказал главврач Псковской областной больницы

17:30, 04 февраля 2025, ПАИ

Ремонт отделения патанатомии происходит за счёт средств бюджета Псковской области и Псковской областной клинической больницы. Ремонтные работы в отделении не проводились 50 лет, рассказал главврач больницы Евгений Панфёров в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы заменили и кровлю, заменяем фасад, заменили окна, провели ремонт системы вентиляции. Сейчас занимаемся ремонтом инженерных коммуникаций, внутренним ремонтом. Есть очень большой объём работы по зданию, которое будет приведено в надлежащее состояние с учётом современных требований. Отделение патанатомии, его лаборатория принимает очень важное участие в жизни больницы», – сообщил Евгений Панфёров.

Первый этап ремонта завершится через два месяца, после этого начнётся второй этап – ремонт оставшейся части здания.