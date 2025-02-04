Как ремонтируют отделение патанатомии, рассказал главврач Псковской областной больницы
Ремонт отделения патанатомии происходит за счёт средств бюджета Псковской области и Псковской областной клинической больницы. Ремонтные работы в отделении не проводились 50 лет, рассказал главврач больницы Евгений Панфёров в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Мы заменили и кровлю, заменяем фасад, заменили окна, провели ремонт системы вентиляции. Сейчас занимаемся ремонтом инженерных коммуникаций, внутренним ремонтом. Есть очень большой объём работы по зданию, которое будет приведено в надлежащее состояние с учётом современных требований. Отделение патанатомии, его лаборатория принимает очень важное участие в жизни больницы», – сообщил Евгений Панфёров.
Первый этап ремонта завершится через два месяца, после этого начнётся второй этап – ремонт оставшейся части здания.
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