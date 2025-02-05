Следить за поведением животных и птиц советует сегодня народный календарь

07:20, 05 февраля 2025, ПАИ

Именины Агафангела отмечаются сегодня, 5 февраля, пишет calend.ru.

Агафий-полухлебник считался днем домашних забот. В этот день крестьяне проверяли закрома.

В народе говорили: «Агафонник в закромах спины не разгибает, здоровому зерну счет ведет». Также люди проверяли посевное зерно и латали в амбарах двери и стены.

По количеству снега хозяева определяли, напоена ли земля. «Снег глубок – хлеб хорош», – говорили в народе.

Также в этот день наблюдали за поведением птиц и животных. Крик синицы утром предвещал сильный мороз, а вот белка, которая покинула свое гнездо и спустилась по дереву, – признак оттепели.

Кроме того, в народе считали, что погода до полудня соответствует первой половине следующей зимы, а после полудня – второй половине.