Следить за поведением животных и птиц советует сегодня народный календарь
Именины Агафангела отмечаются сегодня, 5 февраля, пишет calend.ru.
Агафий-полухлебник считался днем домашних забот. В этот день крестьяне проверяли закрома.
В народе говорили: «Агафонник в закромах спины не разгибает, здоровому зерну счет ведет». Также люди проверяли посевное зерно и латали в амбарах двери и стены.
По количеству снега хозяева определяли, напоена ли земля. «Снег глубок – хлеб хорош», – говорили в народе.
Также в этот день наблюдали за поведением птиц и животных. Крик синицы утром предвещал сильный мороз, а вот белка, которая покинула свое гнездо и спустилась по дереву, – признак оттепели.
Кроме того, в народе считали, что погода до полудня соответствует первой половине следующей зимы, а после полудня – второй половине.
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