Почему опасно есть рыбу, рассказала эксперт
В каких случаях употребление в пищу рыбы может быть опасно, рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина. Об этом пишут «Известия».
Регулярное употребление рыбы в пищу помогает снизить риск инсультов, инфарктов, депрессии и воспалительных процессов. Однако крупные хищные рыбы, такие как акула, скумбрия, тунец, накапливают металлы – свинец, ртуть.
«Ртуть очень опасна для нервной системы. Поэтому безопаснее есть мелкую рыбу: сардину, сельдь, форель», – отметила она.
Кроме того, по словам эксперта, в плохо приготовленной или сырой рыбе могут быть паразиты. А в копченой или консервированной рыбе может содержаться слишком много соли, вредных добавок и канцерогенов.
В частности, Ирина Лялина порекомендовала отдавать предпочтение рыбе, приготовленной на пару, вареной, тушеной или запеченной. «Жарка, копчение, соление увеличивают количество вредных веществ», – объяснила она.
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