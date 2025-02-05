Почему опасно есть рыбу, рассказала эксперт

07:40, 05 февраля 2025, ПАИ

В каких случаях употребление в пищу рыбы может быть опасно, рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина. Об этом пишут «Известия».

Регулярное употребление рыбы в пищу помогает снизить риск инсультов, инфарктов, депрессии и воспалительных процессов. Однако крупные хищные рыбы, такие как акула, скумбрия, тунец, накапливают металлы – свинец, ртуть.

«Ртуть очень опасна для нервной системы. Поэтому безопаснее есть мелкую рыбу: сардину, сельдь, форель», – отметила она.

Кроме того, по словам эксперта, в плохо приготовленной или сырой рыбе могут быть паразиты. А в копченой или консервированной рыбе может содержаться слишком много соли, вредных добавок и канцерогенов.

В частности, Ирина Лялина порекомендовала отдавать предпочтение рыбе, приготовленной на пару, вареной, тушеной или запеченной. «Жарка, копчение, соление увеличивают количество вредных веществ», – объяснила она.