Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почему опасно есть рыбу, рассказала эксперт

В каких случаях употребление в пищу рыбы может быть опасно, рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина. Об этом пишут «Известия».

Регулярное употребление рыбы в пищу помогает снизить риск инсультов, инфарктов, депрессии и воспалительных процессов. Однако крупные хищные рыбы, такие как акула, скумбрия, тунец, накапливают металлы – свинец, ртуть.

«Ртуть очень опасна для нервной системы. Поэтому безопаснее есть мелкую рыбу: сардину, сельдь, форель», – отметила она.

Кроме того, по словам эксперта, в плохо приготовленной или сырой рыбе могут быть паразиты. А в копченой или консервированной рыбе может содержаться слишком много соли, вредных добавок и канцерогенов.

В частности, Ирина Лялина порекомендовала отдавать предпочтение рыбе, приготовленной на пару, вареной, тушеной или запеченной. «Жарка, копчение, соление увеличивают количество вредных веществ», – объяснила она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 февраля 2025

Названы самые странные рассылки от интернет-мошенников
05 февраля 2025

Вера Кондратьева поделилась опытом реализации инициативных проектов с коллегами со всей России
05 февраля 2025

Сотрудники МВД получили полномочия самостоятельно выдворять мигрантов
05 февраля 2025

Следить за поведением животных и птиц советует сегодня народный календарь
04 февраля 2025

Как реализуются инициативные проекты в Псковской области, узнали за пределами региона
04 февраля 2025

С лекцией в Пскове выступит хранитель некрополя Ганнибалов и Пушкиных в Свято-Успенском Святогорском монастыре
04 февраля 2025

Печорские школьники подготовили рисунки для конкурса в честь 20-летия образования Пограничного управления ФСБ России по Псковской области
04 февраля 2025

Михаил Ведерников провёл совещание по ситуации с повышенными счетами за электроснабжение

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...