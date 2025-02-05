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Общество

Вера Кондратьева поделилась опытом реализации инициативных проектов с коллегами со всей России

Как реализуются инициативные проекты в Пыталовском муниципальном округе, поделилась с коллегами со всей страны глава муниципалитета Вера Кондратьева. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Вера Кондратьева поделилась опытом реализации инициативных проектов с коллегами со всей России. Фото: ВАРМСУ

Вместе с главами из десяти муниципалитетов страны Вера Кондратьева выступила на площадке «Мастерская муниципальных практик», которая прошла в Великом Новгороде. Участниками мастерской были представители всех регионов страны.

Вера Кондратьева рассказала коллегам об округе, его особенностях, о наших замечательных людях, которые, проявляя инициативу, совместно с органами местного самоуправления благоустраивают территорию, где проживают, и потом бережно относятся к тому, что совместно сделали.

«Очень надеюсь, что практика нашего муниципалитета будет полезной для других», – отметила глава Пыталовского округа.

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