Выпускников бюджетных отделений медвузов обяжут работать по профилю
Выпускников бюджетных отделений медицинских вузов и колледжей обяжут работать по профилю в течение первых нескольких лет после обучения, пишет «Коммерсант».
Если поправки к закону «Об образовании» примут, то выпускники медвузов будут обязаны три года отработать в частном или государственном медучреждении, которое оказывает помощь в рамках программы госгарантий, в том числе по ОМС. Для выпускников медколледжей такой период составит два года. Регион и медицинскую организацию можно будет выбрать самостоятельно.
Выпускники должны будут найти работу в течение года после окончания вуза или колледжа. Если этого не произойдет, им придется компенсировать в двукратном размере бюджетные затраты на обучение.
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