Выпускников бюджетных отделений медвузов обяжут работать по профилю

09:45, 05 февраля 2025, ПАИ

Выпускников бюджетных отделений медицинских вузов и колледжей обяжут работать по профилю в течение первых нескольких лет после обучения, пишет «Коммерсант».

Если поправки к закону «Об образовании» примут, то выпускники медвузов будут обязаны три года отработать в частном или государственном медучреждении, которое оказывает помощь в рамках программы госгарантий, в том числе по ОМС. Для выпускников медколледжей такой период составит два года. Регион и медицинскую организацию можно будет выбрать самостоятельно.

Выпускники должны будут найти работу в течение года после окончания вуза или колледжа. Если этого не произойдет, им придется компенсировать в двукратном размере бюджетные затраты на обучение.