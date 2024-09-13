Инициативные и заинтересованные: медицина в Псковской области пополняется новыми кадрами

11:03, 13 сентября 2024, ПАИ

Сегодня проблему с медицинскими кадрами решают на государственном уровне. В Псковской области ей уделяют особенное внимание. Нынешний год – важный для здравоохранения нашего региона: в ПсковГУ впервые состоялся выпуск студентов по профилю «Лечебное дело». Многие из них уже работают в медицинских учреждениях Пскова и области, а теперь ещё и продолжают учёбу в ординатуре.

Какие цели ставят перед собой будущие и нынешние доктора, кто и что влияет на выбор специальности, какие планы на них у работодателей и каких врачей ждут в медицинских учреждениях области, выяснил корреспондент Псковского агентства информации.

Ближе к студентам

Оценивая качество подготовки молодых специалистов, главный врач Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев утверждает, что по уровню оно не отстаёт от выпускников других медицинских вузов. При этом он замечает, что в учебном плане наряду с теорией не менее важно уделять внимание практике.

«Это я говорю как преподаватель университета», – уверяет он, добавляя, что вести курс по ортопедии и травматологии он пошёл с целью отбора будущих кадров для больницы.

Его ученик Олег Пантюхин в этом году сразу после окончания специалитета поступил в ординатуру по целевому договору от детской больницы в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Вредена.

«Значит, не зря я с ними работал, увлёк предметом, и это была моя цель. Сейчас у меня новый состав студентов: кто-то начал увлекаться мануальной терапией, кто-то детской травматологией и ортопедией, так что надеюсь пополнить запас», – сказал Евгений Васильев.

Интерес к профессии

Кроме того, главврач отмечает высокий уровень преподавательского состава факультета, среди тех, кто работает со студентами, есть и руководители медицинских учреждений региона, и врачи-практики, имеющие учёные степени. Вспоминая свою учёбу в медицинском вузе, Евгений Васильев отметил, что среди его преподавателей в основном были молодые ординаторы.

Будущий доктор, по мнению главного врача, должен обладать такими качествами, как способность анализировать и быстро принимать важные решения, ответственность.

«Главное, выпускник должен быть заинтересован в своём деле, поэтому выбор мой и пал на студента Олега Пантюхина», – заметил Евгений Васильев.

Сам же выпускник, объясняя свой профессиональный выбор, вспоминает, что на шестом курсе началась одна из самых интересных для него дисциплин – травматология и ортопедия.

«Нестандартный и запоминающийся подход к подаче материала, рассказ об интересных клинических случаях не оставили мне даже малейшего шанса усомниться в выборе профессии», – уверяет Олег Пантюхин.

Ещё будучи студентом, он работал в звене младшего и среднего медперсонала. В 2020 году в период пандемии трудился в третьем инфекционном отделении Псковской городской больницы. После – в отделении неврологии и гемодиализа.

«Этим летом после успешной сдачи всех экзаменов мне удалось попрактиковаться непосредственно в отделении травматологии и ортопедии Псковской детской областной больницы. В будущем хочу стать профессионалом своего дела, вернуться в Псков и качественно оказывать медицинскую помощь в нашем регионе», – отметил ординатор.

Учиться всю жизнь

Артур Мазанов окончил обучение по профилю «Медицинская кибернетика» в 2021 году. Начинал работу врачом-статистиком, а сейчас он уже начальник методического отдела медицинского информационно-аналитического центра Псковской области.

«Нужно работать, трудиться, проявлять свой профессионализм, и тогда всё получится, – уверен Артур Мазанов. – Когда я выбирал медицинский, не думал, что придётся учиться всю жизнь. Но университет даёт необходимую базу, которую в дальнейшем ты развиваешь и формируешь себя как полноценного специалиста».

Выпускники-кибернетики и биохимики Псковского госуниверситета трудятся и в Псковском областном клиническом онкодиспансере.

«Каждый год к нам приходят целевые ординаторы. В прошлом году – двое. В этом – один врач-биолог», – рассказал о молодых специалистах главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров. Молодых докторов он называет «хорошими ребятами, максимально обучаемыми и желающими развиваться».

«Они приходят со своими инициативами, весьма современными, к тому же проходят обучение на центральных федеральных базах. Это институты имени Петрова, Алмазова, Мечникова. За два года из них выращивают серьёзных специалистов, которые поддерживают тренды диагностики в современной онкологии», – отметил он.

От ординатора до руководителя

Павел Братков в 2020 году окончил с красным дипломом медицинский факультет по профилю «Медицинская кибернетика». На втором курсе уже работал санитаром на скорой помощи. После окончания вуза поступил в Центр Алмазова в ординатуру по специальности «рентгенология». Её тоже окончил с красным дипломом.

«Моя тетя работала медсестрой, и с детства мне очень нравились естественные науки, – вспоминает Павел Братков. – Когда пришло время поступать, в ПсковГУ открылось медицинское направление, мне не хотелось уезжать из региона, решил пойти туда. Уже тогда я горел своим делом, поэтому студенческие годы прошли очень интенсивно. После обучения вернулся и работал в Псковском онкологическом диспансере по целевому договору. Там мне предложили пройти переподготовку на радиолога, и с тех пор работаю здесь заведующим отделением радионуклидной диагностики, а также врачом-рентгенологом в отделении рентгенодиагностики».

Кроме того, Павел Братков преподаёт в университете. Там он прошёл путь от ассистента до старшего преподавателя института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ. Молодой доктор признаётся, что любит своё дело, утверждая, что «им надо гореть, и это главное».

«Если человек инициативный и хочет развиваться, Псковская область – место, где это можно воплотить, – подчеркнул Александр Юров. – Мы предлагаем такие должности тому, кто выходит с предложениями по развитию службы, и они у нас управляют отделениями».

Александр Юров, как и его коллеги-главврачи, также преподает в университете – ведёт у шестикурсников раздел «Онкология». Он отмечает, что выпускников лечебного направления ждут в медицинском учреждении через два года после окончания целевой ординатуры. И они, на его взгляд, студенты толковые.