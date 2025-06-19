Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Каким будет ЕГЭ в 2026 году, рассказал глава Рособрнадзора

Единый государственный экзамен сохранит свой статус в 2026 году и не будет отменён, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в рамках Петербургского международного экономического форума, пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

По словам руководителя ведомства, несмотря на регулярные попытки отменить ЕГЭ, они не находят поддержки. «Попытки отменить были, наверное и будут дальше, но они всё время не поддерживаются. Школьники могут быть уверены в том, что выпускной экзамен в 2026 году будет», – подчеркнул Анзор Музаев.

Глава Рособрнадзора также отметил высокую эффективность текущей модели ЕГЭ, назвав её одной из самых объективных и содержательных систем оценки знаний среди мировых практик.

ЕГЭ по английскому, испанскому, китайскому, немецкому и французскому языкам (устная часть) и информатике сдали псковские выпускники 10 июня. Затем начались резервные дни для сдачи ЕГЭ, во время которых около 1 000 учеников Псковской области сдавали экзамены.

Ранее сообщалось, что в этом году с ЕГЭ удалили 608 выпускников.

Напомним, что XXVIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) начал работу в Санкт-Петербурге 18 июня. Он продлится до 21 июня. Главная тема форума в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». В центре внимания поиск общих ориентиров в условиях глобальной турбулентности, переосмысление моделей сотрудничества и формирование основ устойчивого развития.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 июня 2025

Свалку на подъезде к мусорному полигону в Гдовском районе уберут на этой неделе
19 июня 2025

Маршруты пяти автобусов изменятся в Пскове из-за ремонта на улице Коммунальной
19 июня 2025

Участники юбилейного автопробега «Дорогами Победы» впервые посетили Псков
19 июня 2025

В Пскове разработают программу развития коммунальных систем и проверят ливнёвку
19 июня 2025

Новый апарт-отель построят в Печорах
19 июня 2025

С нашествием брюхоногих моллюсков столкнулись псковские грибники
19 июня 2025

GigaChat проконсультирует петербуржцев по вопросам ЖКХ
19 июня 2025

Парк-отель у озера Дубец появится в Бежаницком районе

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...