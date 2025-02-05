Мастер-класс по созданию подушек для женщин после мастэктомии пройдёт в Пскове

12:26, 05 февраля 2025, ПАИ

10 февраля в 17:00 Псковский городской молодёжный центр вместе с волонтёрами-медиками приглашает псковичей на мастер-класс по изготовлению специальных подушек для женщин, перенёсших операцию по удалению молочной железы. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Участники вместе с волонтёрами-медиками создадут специальные подушки в форме сердца, которые разработаны для облегчения боли и дискомфорта женщинам после операции. Готовые изделия будут переданы в онкологический диспансер для дальнейшего использования женщинами, проходящими реабилитацию после мастэктомии.

«Мы понимаем, что подобные мероприятия важны не только для женщин, столкнувшихся с этой болезнью, но и для общего понимания проблемы рака молочной железы среди населения, – отметили организаторы. – Важно проходить регулярную диагностику и обращаться к специалистам при возникновении подозрительных симптомов».

Мастер-класс состоится в Молодёжном центре Пскова по адресу: улица Максима Горького, 15. Участие бесплатное, все материалы предоставляют организаторы. Запись проходит через регистрационную форму.