В Полистовском заповеднике завершилась первая волонтёрская смена

16:00, 05 февраля 2025, ПАИ

В Полистовском заповеднике завершилась первая волонтёрская смена 2025 года. Команда волонтеров из студенческого биологического отряда «Новая Земля» провела в заповедном Полистовье пять дней. Команда девушек познакомилась с заповедной территорией и помогла выполнить некоторые ежегодные работы, сообщили ПАИ в заповеднике.

Под руководством доцента кафедры зоологии и экологии животных Псковского государственного университета, научного сотрудника Полистовского заповедника Оксаны Шемякиной волонтеры приняли участие в учётах птиц. На орнитологическом маршруте в первый день ученые и добровольцы услышали лазоревку, пищуху, королька, большого пёстрого дятла и желну. Из косвенных признаков присутствия животных были зафиксированы отметки на стволах деревьев и следы копыт. Кроме того, студенты помогли обновить маркировку на маршруте.

Вместе с заместителем директора по науке и инспектором заповедника девушки побывали в лесу на мониторинге объектов животного мира с помощью фотоловушек. Волонтеры на практике узнали всё об устройстве и работе фотоловушек. На восьми локациях успешно заменены аккумуляторы и карты памяти, проверена корректность настроек, отсмотрены записанные материалы и зафиксированы различные представители фауны Полистовского заповедника: волки, зайцы, енотовидные собаки и лисы. А по дороге к одной из фотоловушек волонтерам удалось увидеть краснокнижную белую куропатку.

Волонтеры помогали в хозяйственных работах на кордоне заповедника. Здесь они познакомились с обстановкой типичного дома в этой местности: семейными ценностями, кухонной утварью, различными предметами быта. Услышали рассказ о деревенской жизни от местной жительницы, помогли навести чистоту в музее, сложили дрова.