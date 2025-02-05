Сложную операцию по удалению почки провели врачи Псковской областной больницы

17:34, 05 февраля 2025, ПАИ

Радикальную нефрэктомию пациенту с опухолью почки больших размеров провели врачи Псковской областной клинической больницы – урологи Денис Антонов и Антон Сурмин. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

«Нефрэктомия – это удаление почки, а полная (радикальная) нефрэктомия выполняется в тех случаях, когда резекция почки уже не осуществима. В таких случаях это считается наиболее эффективным способом борьбы с раком почки», – пояснили в больнице.

Там подчеркнули, что основными показаниями к полной нефрэктомии являются подтвержденный гистологическим исследованием рак почки, большой размер опухоли и наличие заболеваний, способных усугубить ситуацию.

«Перед проведением операции был рассмотрен вариант резекции почки (удаление её части). С учётом состояния пациента и прогрессии заболевания было принято решение о проведении радикальной нефрэктомии. Операция прошла успешно, теперь пациента ждёт период восстановления. Послеоперационный период включает в себя наблюдение специалистов и назначение терапии», – отметили в больнице.

Напомним, что ранее главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров стал гостем программы «Оглавление». С эфиром и главными тезисами можно ознакомиться по ссылке.