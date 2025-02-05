На две недели частично перекроют улицу Молодёжную в Пскове

18:21, 05 февраля 2025, ПАИ

Улицу Молодёжную в Пскове частично перекроют с 8 до 21 февраля для проведения дорожных работ, сообщили ПАИ в администрации города.

Движение будет перекрыто на одной полосе дороги в районе домов № 13, 15, 1. Ограничения будут действовать с 8:30 до 22:00.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, а также внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.