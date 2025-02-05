О способах подачи налоговой декларации напомнили псковичам

17:09, 05 февраля 2025, ПАИ

О том, с помощью каких ресурсов можно заполнить и сдать налоговую декларацию о доходах за 2024 год, рассказал заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Салтыков в рамках пресс-конференции в медиацентре ПАИ, посвящённой декларационной кампании 2025 года, сегодня, 5 февраля.

«Декларацию по форме 3-НДФЛ можно сдать в налоговый орган по месту жительства лично, передать через представителя, имеющего нотариальную доверенность, отправить почтой или обратиться в МФЦ», – перечислил Алексей Салтыков. Он подчеркнул, что документ можно оформить и сдать онлайн – через личный кабинет налогоплательщика.

Также личный кабинет налогоплательщика даёт возможность узнать о статусе проверки налоговой декларации – о её результатах и о сумме, которую можно вернуть или которую нужно заплатить. «Чтобы подключиться к личному кабинету, нужно один раз посетить любой территориальный налоговый орган, имея при себе паспорт», – заключил заместитель руководителя регионального УФНС России.

Напомним, что россияне должны задекларировать свои доходы за прошлый год до 30 апреля 2025 года.