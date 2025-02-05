«Днём – экзамены, вечером – рытьё траншей»: воспоминания псковского доцента о первых днях войны

17:03, 05 февраля 2025, ПАИ

Днём – экзамены, вечером – рытьё траншей и тушение пожаров, – такими были первые недели Великой Отечественной войны для преподавателей и студентов Псковского государственного педагогического института имени С. М. Кирова. ПсковГУ поделился воспоминаниями об этом времени доцента, выпускника физмата 1938 года Ивана Иванова.

«Война началась в разгар очередной летней сессии. Она была закончена нормально, но протекала с большими трудностями. Часто приходилось, подчиняясь сигналам воздушной тревоги, преры­вать ход экзаменов и спускаться в бомбоубежище. Учитывалась близость института к вокзалу и железнодорожному мосту, которые особенно часто подвергались бомбардировкам», - рассказывал Иван Иванов.

Студенток мобилизовали на работы по сооружению противотанковых рвов на подступах к Пскову. Среди участниц этих работ были окон­чившие в 1941 году первый курс физмата Ольга Давтян (бывшая Гулина) и Екатерина Петрова. Ольга Давтян закончила учебу в эвакуации и после войны работала учительницей математики в псковских школах. Екатерина Петрова была партизанкой, после войны окончила физмат и работала учительницей и завучем школы №12 Пскова, стала заслуженной учительницей школы РСФСР, вспоминал Иван Иванов.

Из студентов-юношей был сформирован истребительный батальон по борьбе с воздушными десантами; его возглавлял военрук институ­та Удалов. Многие студенты, окончившие курсы медсестер по ли­нии Осоавиахима, были призваны в армию и работали в близлежа­щих к Пскову военных госпиталях.

Первый фашистский самолёт появился над Псковом в ночь на 23 июня 1941 года. Была сброшена осветительная бомба. Затем немецкие самолёты появлялись каждый день, бомбили город, аэродром в Крестах, военные городки, железнодорожные станции.

Директор института Александр Кокарев с небольшой группой ещё 5 июля оставался в Пскове. Они закончили демонтаж оборудова­ния, захватили с собой самые необходимые документы и отправи­лись в тыл. Спустя четыре дня фашисты вошли в Псков.