«Днём – экзамены, вечером – рытьё траншей»: воспоминания псковского доцента о первых днях войны
Днём – экзамены, вечером – рытьё траншей и тушение пожаров, – такими были первые недели Великой Отечественной войны для преподавателей и студентов Псковского государственного педагогического института имени С. М. Кирова. ПсковГУ поделился воспоминаниями об этом времени доцента, выпускника физмата 1938 года Ивана Иванова.
«Война началась в разгар очередной летней сессии. Она была закончена нормально, но протекала с большими трудностями. Часто приходилось, подчиняясь сигналам воздушной тревоги, прерывать ход экзаменов и спускаться в бомбоубежище. Учитывалась близость института к вокзалу и железнодорожному мосту, которые особенно часто подвергались бомбардировкам», - рассказывал Иван Иванов.
Студенток мобилизовали на работы по сооружению противотанковых рвов на подступах к Пскову. Среди участниц этих работ были окончившие в 1941 году первый курс физмата Ольга Давтян (бывшая Гулина) и Екатерина Петрова. Ольга Давтян закончила учебу в эвакуации и после войны работала учительницей математики в псковских школах. Екатерина Петрова была партизанкой, после войны окончила физмат и работала учительницей и завучем школы №12 Пскова, стала заслуженной учительницей школы РСФСР, вспоминал Иван Иванов.
Из студентов-юношей был сформирован истребительный батальон по борьбе с воздушными десантами; его возглавлял военрук института Удалов. Многие студенты, окончившие курсы медсестер по линии Осоавиахима, были призваны в армию и работали в близлежащих к Пскову военных госпиталях.
Первый фашистский самолёт появился над Псковом в ночь на 23 июня 1941 года. Была сброшена осветительная бомба. Затем немецкие самолёты появлялись каждый день, бомбили город, аэродром в Крестах, военные городки, железнодорожные станции.
Директор института Александр Кокарев с небольшой группой ещё 5 июля оставался в Пскове. Они закончили демонтаж оборудования, захватили с собой самые необходимые документы и отправились в тыл. Спустя четыре дня фашисты вошли в Псков.
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