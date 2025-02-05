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«Днём – экзамены, вечером – рытьё траншей»: воспоминания псковского доцента о первых днях войны

Днём – экзамены, вечером – рытьё траншей и тушение пожаров, – такими были первые недели Великой Отечественной войны для преподавателей и студентов Псковского государственного педагогического института имени С. М. Кирова. ПсковГУ поделился воспоминаниями об этом времени доцента, выпускника физмата 1938 года Ивана Иванова.

Псковские студенты, 1941 год. Фото предоставлено ПсковГУ

«Война началась в разгар очередной летней сессии. Она была закончена нормально, но протекала с большими трудностями. Часто приходилось, подчиняясь сигналам воздушной тревоги, преры­вать ход экзаменов и спускаться в бомбоубежище. Учитывалась близость института к вокзалу и железнодорожному мосту, которые особенно часто подвергались бомбардировкам», - рассказывал Иван Иванов.

Студенток мобилизовали на работы по сооружению противотанковых рвов на подступах к Пскову. Среди участниц этих работ были окон­чившие в 1941 году первый курс физмата Ольга Давтян (бывшая Гулина) и Екатерина Петрова. Ольга Давтян закончила учебу в эвакуации и после войны работала учительницей математики в псковских школах. Екатерина Петрова была партизанкой, после войны окончила физмат и работала учительницей и завучем школы №12 Пскова, стала заслуженной учительницей школы РСФСР, вспоминал Иван Иванов.

Из студентов-юношей был сформирован истребительный батальон по борьбе с воздушными десантами; его возглавлял военрук институ­та Удалов. Многие студенты, окончившие курсы медсестер по ли­нии Осоавиахима, были призваны в армию и работали в близлежа­щих к Пскову военных госпиталях.

Первый фашистский самолёт появился над Псковом в ночь на 23 июня 1941 года. Была сброшена осветительная бомба. Затем немецкие самолёты появлялись каждый день, бомбили город, аэродром в Крестах, военные городки, железнодорожные станции.

Директор института Александр Кокарев с небольшой группой ещё 5 июля оставался в Пскове. Они закончили демонтаж оборудова­ния, захватили с собой самые необходимые документы и отправи­лись в тыл. Спустя четыре дня фашисты вошли в Псков.

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