Псковичи одними из первых прислали открытки на конкурс Музея Победы в честь Года защитника Отечества

17:05, 05 февраля 2025, ПАИ

Жители Псковской области стали одними из первых участников Международного конкурса рисунков «Защитники Отечества. Zаветам Vерны». Этот творческий проект организован Музеем Победы в сотрудничестве с Государственным фондом «Защитники Отечества», сообщили ПАИ в музее.

На конкурс уже поступило свыше десяти тысяч рисунков. В числе представленных работ – открытки, созданные 14-летними Марией Воробьевой и Дарьей Корниловой из Псковской области.

В Музее Победы сообщили, что конкурс рисунков посвящен Году защитника Отечества. Авторы работ изображают воинов и героев страны разных времен, включая портреты Дмитрия Донского и Ермака, защитников Севастополя и участников штурма Рейхстага, соловецких юнг и пионеров-героев, бойцов специальной военной операции и других.

Прием работ - до 12 февраля. В конкурсе могут участвовать все желающие начиная с 6 лет. Результаты будут объявлены в конце февраля на праздничной церемонии в Музее Победы в Москве.