Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи одними из первых прислали открытки на конкурс Музея Победы в честь Года защитника Отечества

Жители Псковской области стали одними из первых участников Международного конкурса рисунков «Защитники Отечества. Zаветам Vерны». Этот творческий проект организован Музеем Победы в сотрудничестве с Государственным фондом «Защитники Отечества», сообщили ПАИ в музее.

Фото здесь и далее: Музей Победы

На конкурс уже поступило свыше десяти тысяч рисунков. В числе представленных работ – открытки, созданные 14-летними Марией Воробьевой и Дарьей Корниловой из Псковской области.

Рисунок Дарьи Корниловой

В Музее Победы сообщили, что конкурс рисунков посвящен Году защитника Отечества. Авторы работ изображают воинов и героев страны разных времен, включая портреты Дмитрия Донского и Ермака, защитников Севастополя и участников штурма Рейхстага, соловецких юнг и пионеров-героев, бойцов специальной военной операции и других.

Рисунок Марии Воробьевой

Прием работ - до 12 февраля. В конкурсе могут участвовать все желающие начиная с 6 лет. Результаты будут объявлены в конце февраля на праздничной церемонии в Музее Победы в Москве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 февраля 2025

До 22:00 планируют полностью восстановить водоснабжение в Писковичах
05 февраля 2025

Сумма полученных псковичами налоговых вычетов выросла за год почти в два раза
05 февраля 2025

Более 450 псковских пенсионеров получили помощь от ресурсного центра поддержки пожилых людей
05 февраля 2025

На две недели частично перекроют улицу Молодёжную в Пскове
05 февраля 2025

В помощь хранителям истории: Изборск подключили к высокоскоростному интернету
05 февраля 2025

T2 запустила специальную линию помощи клиентам после атаки мошенников
05 февраля 2025

Сложную операцию по удалению почки провели врачи Псковской областной больницы
05 февраля 2025

О способах подачи налоговой декларации напомнили псковичам

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...