Более миллиарда рублей привлёк псковский бизнес через региональные гарантийные и микрофинансовые организации в 2024 году

23:56, 05 февраля 2025, ПАИ

Более миллиарда рублей привлёк псковский бизнес через региональные гарантийные и микрофинансовые организации в 2024 году. Об этом ПАИ сообщили в центре «Мой бизнес».

При этом почти 460 млн рублей составила сумма поручительств РГО в Псковской области в 2024 году. Объём выдачи микрозаймов через микрофинансовую организацию достиг 484,4 миллиона рублей.

Для развития малого и среднего предпринимательства в России созданы государственные микрофинансовые организации (ГМФО) и региональные гарантийные организации (РГО). ГМФО выдают микрозаймы на льготных условиях. Кредиты предоставляются сроком до трёх лет на сумму до пяти миллионов рублей. РГО дают гарантийную поддержку при недостатке залогового обеспечения в размере до 70 % от суммы кредита.

За время реализации президентского нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» были выстроены системные финансовые инструменты поддержки бизнеса, которые показали свою эффективность и востребованность, отметил заместитель председателя Правительства России Александр Новак. «Единая линейка финансовых инструментов поддержки отвечает потребностям различных категорий бизнеса в зависимости от отрасли, размера, срока работы предприятия. Одним из таких инструментов стала поддержка государственных микрофинансовых и региональных гарантийных организаций: они не только обеспечивают равный доступ к кредитным средствам для МСП по всей стране, но и открывают возможности для начинающих предпринимателей и самозанятых», – сказал он.

Займы можно получить в 140 государственных микрофинансовых организациях в 88 регионах страны, поручительства – в 91 региональной гарантийной организации во всех регионах.

Через микрофинансовые организации в прошлом году бизнес получил 26 тысяч микрозаймов на сумму более 56 миллиардов рублей, сказал министр экономического развития России Максим Решетников. За это же время бизнесу выдали более 17 тысяч поручительств региональных гарантийных организаций, что позволило предпринимателям получить 392 миллиарда рублей заёмных средств, добавил он.

«Средняя ставка по микрозаймам в 2024 году составила 7,4 % – это более чем в два раза ниже среднегодовой ключевой ставки. При этом равный доступ к финансовым инструментам обеспечивается не только за счёт льготной ставки и сниженных барьеров для разных категорий предпринимателей, но и за счёт географической доступности. Мы видим, что финансовая поддержка равномерно распределяется по регионам в зависимости от количества МСП в субъекте России», – отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Всего в 2024 году российский бизнес привлёк через региональные гарантийные и микрофинансовые организации около 450 миллиардов рублей.

Поддержка предпринимательства осуществляется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».