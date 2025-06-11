О развитии сельского хозяйства в Псковской области рассказали на «Серебряном дожде». Главное

18:47, 11 июня 2025, ПАИ

Председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 11 июня.

Главное из эфира:

– согласно данным Псковского гидрометцентра, только с 1 по 29 мая в Псковской области выпало 196 миллиметров осадков при климатической норме 38;

– посадку картофеля из-за продолжающихся дождей хозяйствам приходится откладывать. «Сейчас самое главное – нам нужно несколько дней, ну, может быть, неделя без дождей, земля быстро высохнет и тогда мы посадим оставшийся картофель». По плану картофель займёт порядка двух тысяч гектаров. Также ещё предстоит высадить овощи открытого грунта;

– в прошлом году хорошо прошёл сев озимых, они хорошо прижились и прошли зиму. Яровой сев в этом сезоне тоже успели провести. «Всё, что посажено и посеяно, чувствует себя хорошо, но до поры до времени. Если дальше продлятся дожди, то появятся жуки и мошки, от которых требуется обработка, если её не проводить, то они просто съедят всё вместо нас»;

– ежегодно плановые показатели по растениеводству в Псковской области растут. Происходит так потому, что в оборот каждый год вводятся всё новые земли. В среднем в год вводятся в оборот две тысячи гектаров;

– псковские аграрии ежегодно увеличивают посевные площади тех культур, на которых можно заработать. Сейчас хорошую прибыль можно получить, выращивая рапс;

– в настоящее время цены на картофель необоснованно высокие и, вероятно, расти уже не будут, а вернутся в нормальное русло – 25–30 рублей за килограмм;

– свинину из Псковской области поставляют в Китай, во Вьетнам, рапс – в Белоруссию. На первом месте по объёму экспорта идёт мясо, на втором – рыба, на третьем – сыры. Их поставляет в Казахстан Порховский молочный завод, где сменился собственник, который сейчас занимается реконструкцией производства;

– Псковская область производит порядка 150 тысяч тонн зерна, из которых 80 тысяч тонн продовольственное и оно поставляется на Санкт-Петербургский хлебокомбинат. При этом фуражного зерна в регионе растят недостаточно для того, чтобы прокормить сельхозживотных и птиц. Его хозяйства закупают за пределами региона;

– в прошлом году в Псковской области произвели 450 тонн свинины. Таких показателей в истории региона никогда не было. По многим направлениям регион получил рекордные показатели даже, если сравнивать с советскими временами, например, с 1975 годом;

– если во времена СССР звание Героя Труда давали за надои в три тысячи литров на корову, то теперь на фермах получают и 11 тысяч литров молока;

– один из показателей, по которому можно оценить работу отрасли, это выручка. В прошлом году сельхозпредприятия Псковской области заработали 87 миллиардов рублей и регион занял второе место в Северо-Западном федеральном округе, на перовой строчке Ленинградская область, на третьей – Калининградская;

– за прошлый год зарплата в сельском хозяйстве области выросла на 35 % и теперь средний доход составляет 53 тысячи рублей. При этом в сезон водители сельхозтехники получают и 150 тысяч рублей в месяц;

– количество фермеров в Псковской области за прошлый год увеличилось на 2 % – с 459 до 478. В основном они занимаются растениеводством;

– в Псковскую область приехал фермер из Калининграда, который купил и разрабатывает 12 тысяч гектаров пашни. Он работает в Островском районе и собирается растить пшеницу. Также в регионе планируется строительство двух новых ферм на 1 200 голов.