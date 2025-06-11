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Общество

Псковская область серьёзно зарабатывает на рапсе – Николай Романов

Псковская область уже несколько лет серьёзно зарабатывает на рапсе, заявил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Николай Романов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 11 июня.

Николай Романов. Фото: ПАИ

«Мы каждый год вводим в оборот новые земли и увеличиваем посевы культур, на которых можно заработать. Например, уже несколько лет мы очень серьёзно зарабатываем на рапсе. Больше сеем, больше на него внимания обращаем, больше продаём и больше получаем денег. Когда растут цены на определённую культуру, многие предприниматели под это дело отводят площади», – сказал Николай Романов.

Напомним, что в 2024 году в Псковской области намолотили 31 тысячу тонн рапса (на 44,2 % больше, чем в 2023 году) при урожайности 17,5 центнера с гектара, площадь под рапсом составила 18,1 тысячи гектаров (на 66,1 % больше, чем в 2023 году). Производством рапса в Псковской области занималось 14 хозяйств.

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Псковская область серьёзно зарабатывает на рапсе – Николай Романов
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