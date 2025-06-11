Стало известно, почему в Пскове закрывается TIR-club

12:16, 11 июня 2025, ПАИ

Причину, по которой в Пскове перестанет работать TIR-club, назвала директор заведения Анна Никифорова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Клуб, по словам Анны Никифоровой, стал нерентабельным. «Аренда там долгосрочная, она ещё долго будет действовать. Просто перестал приносить прибыль, – пояснила она. – Кто станет следующим собственником помещения, пока что под вопросом. Его хотят взять, но пока решают. Клуба там не будет».

Из собственных источников ПАИ стало известно, что помещение, в котором располагается клуб, принадлежит Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОССАФ) России и находится в оперативном управлении стрелкового тира ПОУ ПОССЦ РО ДОСААФ России Псковской области.

Напомним, что 27 июня в клубе состоится прощальный концерт. Среди выступающих заявлены «Слёзы счастья», «Капитан Смоллетт», Gofra Maslow, Delight Effect, DJ Костя Big.