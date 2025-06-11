Николай Романов спрогнозировал цену на картофель

17:05, 11 июня 2025, ПАИ

Цену на картофель спрогнозировал председатель комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области Николай Романов во время эфира программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 11 июня.

«Цены сейчас необоснованно высокие и выше не будут. Думаю, что войдут в своё русло, 25–30 рублей максимум. Ниже вряд ли, потому что иначе производители выйдут на убыток, невыгодно будет сажать, зарплаты не будет и развития не будет», – отметил гость эфира.

По данным Росстата, на конец апреля 2025 года цена картофеля на прилавках магазинов достигла 85,4 рубля за килограмм, почти в три раза превышая аналогичный показатель прошлого года.