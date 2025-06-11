Режим ЧС из-за майских ливней попросят ввести в Псковской области

16:02, 11 июня 2025, ПАИ

Комитет по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области вместе с фермерами будет просить губернатора Михаила Ведерникова ввести в регионе режим ЧС из-за майских ливней. Об этом сообщил председатель регионального профильного комитета Николай Романов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 11 июня.

«Сейчас в отрасли нервоз из-за погоды. Будем просить губернатора о введении режима ЧС – с 1 по 29 мая выпало порядка 196 миллиметров осадков при норме 38. Озимые, посеянные в прошлом году, пережили зиму хорошо. Яровые мы успели посеять до ливней, но с картофелем и овощами сейчас стоим. Необходимо, чтобы земля подсохла, и тогда посадим оставшийся картофель, а это почти 40 % от плана и около двух тысяч гектаров», – отметил Николай Романов.

Кроме того, по его словам, нужно посадить овощи открытого грунта – капусту, морковь, свёклу, а также огурцы и помидоры в теплицах. «Мы готовы к работе: у нас есть семена, есть механизаторы и есть горючее, выложимся на 100 %, и всё у нас получится. Но всё же погодный момент напрягает. Всё, что уже посажено и посеяно, чувствует себя хорошо, но это до поры до времени. Дальше понадобится химобработка от жуков и мошек, что затруднительно при плохой погоде. Не обработаем – вредители просто-напросто всё съедят вместо нас», – пояснил руководитель профильного регионального комитета.

Он уточнил, что при введении режима ЧС выделяются средства. «Министерство сельского хозяйства даёт деньги, и под каждую цифру мы подписываем соглашение. Если не выполним какой-то из показателей, будут очень серьёзные штрафы, погода же нынче совсем не шепчет. А при режиме ЧС с бюджета области никаких штрафов не взыщут. Тем более что для ЧС есть все основания – залило всю область без исключения», – объяснил гость эфира.

Напомним, что в последний день весны постоянный автор ПАИ Николай Бесклёвный из-за дождливой погоды решил узнать обстановку в огородах псковичей и после увиденного задался вопросом: «А будут ли псковичи с овощами этой осенью?». Материал читайте здесь.