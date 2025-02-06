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Общество

Гдовская районная больница станет филиалом Псковской межрайонной больницы

Заключительная встреча с коллективами медицинских организаций, которые войдут в состав Псковской межрайонной больницы, состоялась в Гдове. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению региона.

Гдовская районная больница станет филиалом Псковской межрайонной больницы. Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Встречу с коллективом больницы провели председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих, председатель регионального профсоюза работников здравоохранения Анжелика Шундер и глава Гдовского района Иван Мешков.

«Коллеги, мы приехали к вам и видим, какая приятная суета у вас тут происходит – идёт масштабная реконструкция больницы, которая летом должна завершиться. Это все вызывает оптимизм. Гдовский район получит развитие инфраструктуры здравоохранения, которого не было многие годы. Поможет вам также в этом Псковская межрайонная больница. Несмотря на статус филиала, вы будете самодостаточным обособленным подразделением. Благодаря новому больничному комплексу, в котором будет современное оборудование, мы видим в вас большой потенциал. А коллеги помогут его реализовать, правильно выстроить работу в амбулаторном звене, продумать систему маршрутизации, чтобы граждане могли получить медицинскую помощь согласно государственным гарантиям. Стройка продолжится, участие во всех программах продолжится, все региональные и федеральные выплаты сохранятся. По всем возникающим вопросам обращайтесь в комитет, а также в профсоюзную организацию», – отметила Марина Гаращенко.

Игорь Дитрих в свою очередь подчеркнул, что несколько лет не был в Гдовской больнице. Ему приятно видеть те грандиозные изменения, которые происходят, добавил он.

«Коллектив очень сильно помолодел – это тоже не может не радовать. Наша задача – создать условия, чтобы молодые люди не просто приезжали на Гдовщину работать, но и оставались здесь жить», – сказал Игорь Дитрих.

После мероприятия главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина осталась на месте, чтобы поближе познакомиться с коллективом и работой поликлиники, отделений больницы.

В состав Псковской межрайонной больницы войдут филиалы: Палкинский, Струго-Красненский, Плюсский, Печорский. Гдовский. Объединённая больница будет оказывать амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь первого и второго уровня порядка ста тысячам жителей шести муниципальных образований Псковской области.

Псковское отделение профсоюза работников здравоохранения займется контролем трудовых прав медиков и окажет помощь в составлении нового коллективного договора медицинской организации, отметили в комитете.

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