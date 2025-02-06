В Пскове подвели итоги шахматного турнира памяти Елены Горащенковой

10:18, 06 февраля 2025, ПАИ

Подведены итоги благотворительного турнира «Мемориал Елены Горащенковой», который прошёл в клубе «Бригантина» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области













Елена Горащенкова была шахматным организатором, сподвижником шахматного движения в Псковской области, а также исполнительным директором региональной федерации шахмат.

В соревнованиях участвовало 23 шахматиста. В упорной борьбе представитель Псковского района Владислав Мерзанюков занял первое место по дополнительным показателям, набрав 10 из 11 возможных очков. На второй строчке соревнования завершил пскович Ростислав Бобовкин. Третье место на счету шахматиста из Алтая Глеба Спесивцева.

Дополнительные призы получили Александр Баранов и Мила Безменова за лучший результат среди шахматистов моложе 14 лет, а также Ксения Васильева – за лучший шахматный наряд. В женском зачёте победу одержала Анна Лабусова.

По результатам областного турнира десять спортсменов выполнили нормативы спортивных разрядов. Часть целевых взносов направили в поддержку одного из приютов для животных.

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