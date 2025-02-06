Мороз до -10 градусов ожидает псковичей предстоящей ночью

12:31, 06 февраля 2025, ПАИ

7 февраля в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

На дорогах местами гололедица. Будет дуть восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью -5...-10 градусов, днем 0...-5 градусов. Атмосферное давление выше нормы.