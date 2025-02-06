Чем заменить отдых на Черноморском побережье, рассказали специалисты

14:25, 06 февраля 2025, ПАИ

Какие места отдыха выбрать в качестве альтернативы отпуску на Черноморском побережье России, рассказали изданию «Аргументы и Факты. Псков» специалисты местных туристических фирм.

В этом году отдых в Сочи и Краснодарском крае можно заменить поездкой в Дагестан, на Каспийское море. «Сейчас там семимильными шагами идёт развитие инфраструктуры», – заявила президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова. Она отметила, что уже ведётся работа по застройке первой прибрежной линии, а также создаются новые места размещения в рамках федерального проекта «Каспийский прибрежный кластер».

Также в 2024 году запустили авиарейс Псков – Махачкала, что стало существенной поддержкой в развитии этого направления туризма. Бронирование уже началось, заметила спикер.

Говоря о дагестанских расценках, Гелена Самохвалова подчеркнула, что цены в республике выросли на 10–20 %, однако они всё-таки ниже, чем, например, в Крыму или Краснодарском крае.

«Не обязательно же отдых должен быть на море», – считает Гелена Самохвалова. В качестве альтернативы Дагестану она предлагает курорты Кавказских Минеральных Вод – Ессентуки, Пятигорск, Железноводск и Кисловодск, до которых, кстати, есть авиарейсы из Пскова.

Для заграничного отдыха эксперты в области туризма предлагают Турцию и Египет, а также европейский отдых в части Италии, Греции и Болгарии. Однако цены на отдых в Турции выросли на 10 %, если смотреть в евро, предупредила директор турфирмы «Отдых круглый год» Татьяна Калинина. «Раньше за 60 тысяч рублей можно было вдвоём полететь в Грецию или Турцию. Зимой цены были вполне комфортные, а сейчас такого уже не найти», – уточнила она.

Ценовые изменения также коснулись и Сочи – ценники в «столице пляжного туризма» выросли на 20 %, сообщила Татьяна Калинина. Недавно она узнала, что летний отдых в одном из отелей Сочи обойдётся в 250 тысяч рублей на неделю для пары с ребёнком. «Инфляция и экономический кризис коснулись всех стран», – заключила директор турфирмы «Отдых круглый год».

Напомним, что до 6 марта продлится набор псковичей-добровольцев для ликвидации последствий ЧС на побережье Чёрного моря.