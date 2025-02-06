Евгений Панфёров назвал наиболее востребованные пациентами направления в Псковской областной больнице

15:31, 06 февраля 2025, ПАИ

Наиболее востребованные пациентами направления в Псковской областной клинической больнице назвал главврач Евгений Панфёров в ходе рабочего визита губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в медучреждение, сообщает корреспондент ПАИ.

В областной больнице наиболее востребованными оказались офтальмология, травматология и ортопедия, а также сосудистая хирургия. Кроме того, востребованы операции по уменьшению объёма желудка при ожирении, а также абдоминопластика, которая помогает при эстетическом восстановлении пропорций живота.

Кроме того, Евгений Панфёров отметил, что всего в больнице круглосуточно работают 1600 коек, а за 2024 год 50 тысяч человек было пролечено в круглосуточном стационаре.

Подробности о работе Псковской областной клинической больницы смотрите в большом интервью главврача Евгения Панфёрова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.