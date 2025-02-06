Великолукский роддом стал филиалом Псковского перинатального центра
Великолукский роддом стал филиалом Псковского клинического перинатального центра. Юридическая реорганизация завершена, сообщает корреспондент ПАИ.
С 1 февраля в регионе работает единая стационарная акушерская служба, которая оказывает специализированную медпомощь беременным, мамам и малышам. В медучреждении уже обновили оборудование, проработали вопросы оснащения медикаментами и всеми необходимыми материалами. В Великолукском филиале перинатального центра появились два новых бокса.
Кроме того, для великолукских рожениц, как и в Пскове, появились индивидуальные родильные палаты. В ближайшее время их ждёт ещё одно нововведение: возможность партнёрских родов. Уже сейчас молодые родители отправляются домой из обновлённого зала для выписки.
«У нас теперь есть самостоятельное отделение взрослой реанимации и свой оперблок. За счёт этого мы сможем и уже повышаем качество оказания медицинской помощи нашим жителям. Кроме этого, родзалы дооснащены по профилю «неонатология», что немаловажно и является безопасностью оказания медицинской помощи малышам», – отметила главный врач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук.
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