Великолукский роддом стал филиалом Псковского перинатального центра

16:41, 06 февраля 2025, ПАИ

Великолукский роддом стал филиалом Псковского клинического перинатального центра. Юридическая реорганизация завершена, сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







С 1 февраля в регионе работает единая стационарная акушерская служба, которая оказывает специализированную медпомощь беременным, мамам и малышам. В медучреждении уже обновили оборудование, проработали вопросы оснащения медикаментами и всеми необходимыми материалами. В Великолукском филиале перинатального центра появились два новых бокса.

Кроме того, для великолукских рожениц, как и в Пскове, появились индивидуальные родильные палаты. В ближайшее время их ждёт ещё одно нововведение: возможность партнёрских родов. Уже сейчас молодые родители отправляются домой из обновлённого зала для выписки.

«У нас теперь есть самостоятельное отделение взрослой реанимации и свой оперблок. За счёт этого мы сможем и уже повышаем качество оказания медицинской помощи нашим жителям. Кроме этого, родзалы дооснащены по профилю «неонатология», что немаловажно и является безопасностью оказания медицинской помощи малышам», – отметила главный врач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук.