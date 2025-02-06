Самолёт разбился под Москвой

16:59, 06 февраля 2025, ПАИ

Легкомоторный самолёт разбился в районе аэродрома Мячково в Московской области, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

По предварительной информации, самолёт разбился сегодня днём. На месте происшествия работают оперативные службы, они устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

По данным ТАСС, после крушения самолёта начался пожар. На борту находилось два человека, они оба погибли.