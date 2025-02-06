Самолёт разбился под Москвой
Легкомоторный самолёт разбился в районе аэродрома Мячково в Московской области, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
По предварительной информации, самолёт разбился сегодня днём. На месте происшествия работают оперативные службы, они устанавливают обстоятельства и причины случившегося.
По данным ТАСС, после крушения самолёта начался пожар. На борту находилось два человека, они оба погибли.
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