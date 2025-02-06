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Политика

ООН как гарант мира уменьшила своё влияние – Наталья Исакова

80 лет назад, 4 февраля 1945 года, прошла Ялтинская конференция «Большой тройки». Влияние Ялтинской конференции на современный мир оценила член Общественной палаты РФ, председатель совета отделения Российского исторического общества в Псковской области, директор Госархива Псковской области Наталья Исакова.

Фото: ПАИ

Вторая мировая война является самой кровопролитной в истории человечества. Для предотвращения новых конфликтов было необходимо договориться об условиях нового миропорядка и создать ответственный орган, который должен был контролировать соблюдение достигнутых договорённостей, отметила Наталья Исакова.

«К огромному сожалению, на протяжении последних десятилетий ООН как гарант мира значительно уменьшила своё влияние. Тому примером являются многочисленные военные конфликты», – подчеркнула она.

Практика показывает, что на различных встречах международного уровня ведущие мировые лидеры обращают внимание на необходимость выработки принципов, на которых должны строиться международные отношения, заметила Наталья Исакова.

«Это многополярный мир, взаимное соблюдение национальных интересов государств, защита человечества от военных угроз, уважение духовно-нравственных ценностей народов, здоровая экономическая конкуренция и так далее», – заключила директор Госархива Псковской области.

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