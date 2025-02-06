31 человека спасли пожарные в Псковской области за январь

23:53, 06 февраля 2025, ПАИ

31 человека спасли при пожарах в Псковской области сотрудники МЧС за январь этого года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Всего в области за этот период зарегистрировали 93 пожара. Они нанесли ущерб на более чем миллион рублей. При пожарах погибло пять человек, ещё три человека получили травмы.

Чаще всего происшествия происходили из-за неосторожного обращения с огнём или из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печи.

55 пожаров из всего числа произошло в городах и районных центрах, 38 – в сельской местности. Кроме того, 44 возгорания случились в жилом секторе: здесь пожары чаще всего происходили из-за неосторожного обращения с огнём.