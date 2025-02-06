День зимних видов спорта отмечают в России сегодня

08:16, 07 февраля 2025, ПАИ

​День зимних видов спорта отмечают в России сегодня, 7 февраля, сообщает calend.ru. День зимних видов спорта впервые отмечался в 2015 году, а дата для празднования — 7 февраля — тогда была выбрана не случайно.

Об идее учреждения этого праздника и решении отмечать его ежегодно заявил Александр Жуков, занимавший тогда пост президента Олимпийского комитета России. Он пояснил, что День зимних видов спорта — праздник, посвященный XXII зимним Олимпийским играм, которые проходили в российском городе Сочи и стали важным событием для всей страны. Поэтому и дату первого Дня решено было приурочить к годовщине открытия Сочинской Олимпиады.

«Мы посоветовались и вместе с правительством РФ приняли решение приурочить к этой дате первый День зимних видов спорта в России, который затем будет ежегодно отмечаться по всей стране», — заявил Жуков.

7 февраля – в годовщину открытия Олимпиады в Сочи — этот праздник отмечался не каждый год, в некоторые годы — в первые выходные после 7 февраля, а в ряде российских регионов и в более поздние сроки. Но официальной календарной датой праздника является все же 7 февраля.

Напомним, что XXII зимняя Олимпиада прошла в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. Эти Игры стали самыми успешными для России — в общекомандном медальном зачете российская сборная заняла первое место и обновила национальные рекорды по золотым медалям и по общему количеству наград на зимних Олимпийских играх. Российские спортсмены завоевали 33 награды — 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей.