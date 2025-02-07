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Общество

Псковские газовики проверят оборудование более чем у 187 тысяч абонентов

«Газпром газораспределение Псков» в 2025 году планирует выполнить работы по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО / ВКГО) у 187 570 абонентов. Это на пять тысяч абонентов больше, чем годом ранее. Специалисты проверят оборудование более чем в 168 тысячах квартир в многоквартирных домах и почти в 19 тысячах частных домовладений в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

При выполнении работ газовики оценивают техническое состояние ВДГО / ВКГО, проверяют наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, герметичность соединений, определяют необходимость замены, ремонта всего газового оборудования или его отдельных частей, проводят инструктаж абонентов по безопасному использованию газа в быту.

Законодательством установлена периодичность технического обслуживания газового оборудования не реже одного раза в год. Регулярное техобслуживание позволяет контролировать техническое состояние газового оборудования потребителей, вовремя выявлять неисправности, устранять нарушения, тем самым обеспечивая безопасность в газифицированных домах.

Для подачи заявки на проведение технического обслуживания можно позвонить диспетчерам службы домовых сетей по телефону 79-01-40, согласовать подходящие дату и время и получить подробную необходимую информацию.

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