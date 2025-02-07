Банки Псковской области начали выдавать льготные кредиты аграриям

17:07, 07 февраля 2025, ПАИ

Министерство сельского хозяйства опубликовало список банков, прошедших отбор для участия в программе льготного кредитования. Кредиты по процентной ставке, субсидируемой Минсельхозом, – один из ключевых инструментов развития АПК, который способствует выполнению задач продовольственной безопасности станы.

Оставаясь верным своей главной задаче – поддержке отрасли (АПК), Россельхозбанк (РСХБ) в 2025 году готов расширить льготное кредитование для аграриев Псковской области. Чаще всего за таким финансированием обращаются ведущие агропредприятия региона, развивающие молочное, мясное животноводство, рассказала в интервью ПАИ директор Псковского регионального филиала банка Анна Тарасенко.

– Анна Владимировна, действующая на протяжении последних восьми лет программа льготного кредитования крайне востребована псковскими аграриями. Могут ли уже сейчас представители агросектора обратиться за недорогими кредитами?

– Прежде всего отмечу, что льготное кредитование – это эффективный инструмент поддержки агросектора и развития российского АПК, а значит обеспечения продовольственной безопасности страны. Во многом благодаря государственной поддержке и субсидированию кредитов развивается отечественное сельское хозяйство, а сельхозпредприятия наполняют отечественный рынок широким ассортиментом продуктов питания.

Поэтому в 2025 году льготное кредитование, как эффективная и необходимая мера государственной поддержки, сохраняется. Как основной партнёр АПК страны, Россельхозбанк не имеет права оставить без поддержки ни одного агрария и готов нарастить объёмы льготного кредитования. Сейчас, накануне посевной, мы активно работаем с заявками на льготные кредиты на сезонно-полевые работы, а также на другие направления.

– На какие цели аграрии нашего региона чаще всего подают заявки?

– Существенный объём выдачи льготных кредитных средств составляют сезонно-полевые работы, также заёмные средства берут на приобретение техники и оборудования. Отдельно отмечу важнейшее направление кредитования – строительство, модернизацию производства. Первые льготные кредиты аграрии Псковской области начали получать в январе. На рассмотрении сейчас находится достаточное количество заявок от предприятий малого и среднего бизнеса, от фермеров.

– Когда аграриям, которые занимаются посевной, обращаться за кредитами?

– Лучше всего в декабре уже обратиться с заявкой, чтобы в начале года получить кредитные средства. Как правило, аграрии, которые готовятся к посевной, заранее планируют объём работ и необходимых финансовых средств. Заявки мы включаем в специальный реестр. После одобрения со стороны Министерства сельского хозяйства, в конце января – начале февраля реестр открывается и банк вправе приступить к выдаче льготного кредита. С заявками можно обратиться и в течение года.