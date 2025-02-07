80-летие со дня образования Пыталовского района отмечают сегодня

20:51, 07 февраля 2025, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвящённое 80-летию со дня образования Пыталовского района в составе Псковской области, отметили местные жители сегодня, 7 февраля. Указ об образовании района с центром в городе Пыталово вышел 16 января 1945 года, пишет газета «Наша жизнь».

Среди приглашённых гостей присутствовали первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, глава Плюсского округа Наталья Иванова, глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова, гости из Чашникского района Витебской области Республики Беларусь, ветераны и дети войны, почётные граждане района, бывшие руководители муниципалитета и волостей, ровесники района и те, кто внёс значимый вклад в его развитие.

Открылось мероприятие пыталовским вальсом, под который станцевал хореографический коллектив «Сюрприз» детской школы искусств. С приветственным словом выступила глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева. Она вручила благодарственные письма жителям округа, которые родились здесь и чья трудовая деятельность была связана с районом: Татьяне Соловьевой, Валерию Васильеву, Валентине Васильевой, Наталье Кибасовой.

От лица правительства Псковской области выступила Вера Емельянова. Она вручила благодарственные письма Татьяне Гавриловой.

История района начинается с маленького сельца Пыталово, на месте которого была построена железнодорожная станция, имеющая важное стратегическое значение. Территория Пыталовского района в разные моменты своего исторического развития входила в состав Российского государства, Латвийской Республики, менялось название его центра. На протяжении всей торжественной части говорилось о разных этапах развития района, начиная с послевоенного времени и до наших дней.

Подкреплялись воспоминания тематическими номерами вокалистов и коллективов местной художественной самодеятельности и выступлениями руководителей организаций, предприятий, учреждений и ведомств, которые были образованы на территории района и функционируют до сих пор (Пыталовского филиала Островского МК, Краеведческого музея дружбы народов и истории Пыталовского края, Народного музея космонавтики имени А. А. Штернфельда), представителей отдела ПУ ФСБ России по Псковской области и таможенного поста, Пыталовской средней школы и других.

Поздравили муниципалитет с 80-летием и друзья-побратимы – гости из Чашникского района. От лица района выступил заместитель председателя Чашникского районного исполнительного комитета Александр Сурин.

В ходе мероприятия отмечали знаменитых людей района, таких как киносценарист Валентин Черных, собиратель фольклора XX века Ивань Фридрих, сказочник прошлого столетия Илья Богатырев и другие.

Рассказывали о сохранившихся достопримечательностях и сегодняшних достижениях. После торжественной части гости могли ознакомиться с работами местных жителей на выставке рисунков и фотографий и запечатлеть этот момент в оформленной фотозоне.