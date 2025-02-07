Как обезопасить себя в гололёд, напомнили псковичам

23:04, 07 февраля 2025, ПАИ

При падениях на льду можно получить ушибы, вывихи, растяжения, переломы, разрывы связок, травмы мышц, копчика, сотрясение мозга и травмы головы. Как обезопасить себя в гололёд, напомнили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Последствия падений особенно опасны для пожилых людей, особенно для женщин, склонных к остеопорозу. Перелом шейки бедра – опасная травма, лечение которой длительное и затруднительное, сопряжённое с риском несрастания. Потеря мобильности может привести к снижению качества жизни и даже к смерти.

В Роспотребнадзоре рекомендовали уделить внимание выбору обуви: стоит отказаться от обуви с гладкой подошвой и высоким каблуком. В гололёд лучше сделать выбор в пользу обуви с рифлёной подошвой. Помогут и противоскользящие ледоступы.

«Смотрите под ноги, шагайте медленно и короткими шагами, слегка согните ноги в коленях. Носите меньше вещей в руках. Откажитесь от телефонов. Пожилым людям лучше пользоваться тростью с резиновым наконечником. Выбирайте очищенную дорогу. Проверяйте землю перед входом в автомобиль и выходом. Заходя в транспорт, держитесь за поручни, осторожно заходите и выходите из транспорта», – перечислили специалисты несколько простых, но важных правил.

Если не удалось избежать потери равновесия, при падении важно правильно сгруппироваться. Необходимо прижать голову к груди, чтобы избежать травмы головы и спины. Если подняться затруднительно или болезненно – стоит попросить о помощи прохожих или обратиться в травмпункт.