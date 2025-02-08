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День российской науки отмечается сегодня

День российской науки отмечает российское научное сообщество сегодня, 8 февраля. Праздник был учреждён указом президента России от 7 июня 1999 года № 717, пишет calend.ru.

8 февраля (28 января) 1724 года указом Правительствующего сената по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук. В 1925 году она была переименована в Академию наук СССР, а в 1991 году – в Российскую академию наук.

В число учёных, внёсших вклад в мировую науку, вошли Михаил Ломоносов, Иван Павлов, Дмитрий Менделеев, Константин Циолковский, Пётр Капица, Лев Ландау, Игорь Курчатов, Павел Александров, Сергей Королёв, Андрей Сахаров.

Россия стала первой страной, где было разработано учение о биосфере, впервые в мире в космос запущен искусственный спутник Земли, совершён первый полёт человека в космос, открыта периодическая система химических элементов, введена в эксплуатацию первая в мире атомная станция. Благодаря российским учёным созданы эффективные вакцины, новые лекарственные препараты, нейтринный телескоп, цифровые, генетические и нанотехнологии, нейтронный реактор, сверхмощный лазер и многое другое.

Сейчас в структуру Российской академии наук (РАН) входят тринадцать отделений по разным областям и направлениям науки, 15 региональных научных центров, три региональных отделения, а также многочисленные институты. Всего академия насчитывает свыше тысячи научных учреждений, в которых трудится более 48 тысяч научных сотрудников.

Сегодня российские учёные развивают самые перспективные направления в науке, разрабатывают новейшие технологии, готовят учеников.

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