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Происшествия

Пропавшую в апреле прошлого года великолучанку продолжают разыскивать в Псковской области

43-летнюю Лилию Мусаневу из Великих Лук продолжают разыскивать в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Пропавшую в апреле прошлого года великолучанку продолжают разыскивать в Псковской области. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

С 14 апреля 2024 года её местонахождение остаётся неустановленным.

Женщина ростом 170 сантиметров, плотного телосложения, у неё светло-рыжие длинные волосы и серо-голубые глаза. Была одета в чёрную куртку с капюшоном, чёрные брюки, чёрные короткие сапоги. С собой у неё был рюкзак чёрного цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении великолучанки, просят обратиться по телефонам в ОМВД России по городу Великие Луки: (811-53) 5-27-94, 8-911-883-38-83 или 02, 112.

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