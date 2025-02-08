Пропавшую в апреле прошлого года великолучанку продолжают разыскивать в Псковской области

11:41, 08 февраля 2025, ПАИ

43-летнюю Лилию Мусаневу из Великих Лук продолжают разыскивать в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

С 14 апреля 2024 года её местонахождение остаётся неустановленным.

Женщина ростом 170 сантиметров, плотного телосложения, у неё светло-рыжие длинные волосы и серо-голубые глаза. Была одета в чёрную куртку с капюшоном, чёрные брюки, чёрные короткие сапоги. С собой у неё был рюкзак чёрного цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении великолучанки, просят обратиться по телефонам в ОМВД России по городу Великие Луки: (811-53) 5-27-94, 8-911-883-38-83 или 02, 112.