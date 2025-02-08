Тело человека обнаружено на пепелище дома в Куньинском районе

11:58, 08 февраля 2025, ПАИ

Возгорание жилого дома произошло в деревне Пыньки Куньинского района, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Была угроза распространения огня на соседние строения. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня на соседние строения.

На пепелище обнаружено тело человека.

На месте работают пожарные подразделения, бригада скорой помощи, сотрудники следственного управления Следственного комитета и полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.