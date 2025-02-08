Тело человека обнаружено на пепелище дома в Куньинском районе
Возгорание жилого дома произошло в деревне Пыньки Куньинского района, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Была угроза распространения огня на соседние строения. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня на соседние строения.
На пепелище обнаружено тело человека.
На месте работают пожарные подразделения, бригада скорой помощи, сотрудники следственного управления Следственного комитета и полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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